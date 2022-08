'Nessuna istruzione per chi non si è vaccinato contro il covid': ordinanza del sindaco di Washington (Di domenica 28 agosto 2022) Nuove direttive per i no vax. Il sindaco di Washington , Muriel Bowser, sta negando l'istruzione agli studenti non vaccinati contro il virus SARS - CoV - 2. A rivelarlo è il quotidiano 'Townhall', ... Leggi su leggo (Di domenica 28 agosto 2022) Nuove direttive per i no vax. Ildi, Muriel Bowser, sta negando l'agli studenti non vaccinatiil virus SARS - CoV - 2. A rivelarlo è il quotidiano 'Townhall', ...

fran_rom_corr : RT @fanpage: Stop alla Dad per gli alunni positivi al Covid-19, nessuna controllo della temperatura all’ingresso e in classe si può andare… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Stop alla Dad per gli alunni positivi al Covid-19, nessuna controllo della temperatura all’ingresso e in classe si può andare… - fanpage : Stop alla Dad per gli alunni positivi al Covid-19, nessuna controllo della temperatura all’ingresso e in classe si… - Milly75_ : @HuffPostItalia In Italia il problema non esiste, gli uomini hanno stipendi migliori, anche se incapaci vengono pre… - PincoPallinoQ : @RadiumChaser @pdnetwork @EnricoLetta nessuna dottrina, istruzione e formazione. -