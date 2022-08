(Di domenica 28 agosto 2022) 8.299 euro per l’energia elettrica: è la bolletta che si è visto arrivare Salvatore Grasso, titolare della storicaGorizia 1916 di. «Di fronte a questi costi, noi siamo con leal», racconta al Corriere della Sera. Quella che si è abbattuta sul ristoratore è una vera e propria impennata nelle spese legate a gas e elettricità: Grasso sostiene che l’anno scorso aveva pagato un terzo della cifra, «2.500, massimo 2.800 euro». Adesso invece, si ritrova a fronteggiare un «aumento del 300%». Per fronteggiarlo, ha pensato di aggiungere provocatoriamente delle nuove voci al conto dei clienti. Oltre alle bevande, alle pizze e al coperto, infatti, nello scontrino gli avventori hanno trovato una quota aggiuntiva contabilizzata come: «Contributo per gas», «Energia» e «Fitto». «Non riusciamo più a ...

__barbarella__ : @Swiety000 @vecchia_spugna @RobertoLB96 @silvia_sb_ banalizzando ci sono 3 tipo di evasione: - chi non fa gli scon… -

Open

... l'importante è che il risultato sia quello di allontanare le zanzare, tanto più cheultimi ... pur con qualche sfumatura, certificano una crescita degliper i prodotti anti - zanzare ...SIENA - In linea di continuità con le analoghe iniziative adottateanni passati, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha predisposto, per il periodo ...in materia di emissione di... Negli scontrini anche i contributi per le bollette, così una pizzeria di Napoli combatte il carovita: «Abbiamo le spalle al muro» In linea di continuità con le analoghe iniziative adottate negli anni passati, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha predisposto, per il periodo estivo, un piano straordinario di controlli v ...In linea di continuità con le analoghe iniziative adottate negli anni passati, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha predisposto, per il periodo estivo, un piano straordinario di controlli v ...