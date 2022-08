Negli aeroporti milanesi 405mila passeggeri per il controesodo (Di domenica 28 agosto 2022) MILANO – Il controesodo dopo le vacanze estive è in corso anche Negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa dove, dal 26 agosto al 29 agosto, transiteranno circa 405 mila passeggeri. Di questi, 300mila transiteranno per l’aeroporto di Malpensa e i restanti 105.000 nell’aeroporto cittadino di Linate. Come fanno sapere dalla Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, si tratta in prevalenza di arrivi. Negli aeroporti di Milano è stato recuperato il 90% del traffico del pre-Covid. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 28 agosto 2022) MILANO – Ildopo le vacanze estive è in corso anchedi Linate e Malpensa dove, dal 26 agosto al 29 agosto, transiteranno circa 405 mila. Di questi, 300mila transiteranno per l’aeroporto di Malpensa e i restanti 105.000 nell’aeroporto cittadino di Linate. Come fanno sapere dalla Sea, la società che gestisce gli, si tratta in prevalenza di arrivi.di Milano è stato recuperato il 90% del traffico del pre-Covid. L'articolo L'Opinionista.

