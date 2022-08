Napoli, Spalletti duro: “I tifosi della Fiorentina sono professionisti ad offendere” (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze – Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post gara di Fiorentina-Napoli, ha parlato della sfida contro gli uomini di Italiano, partendo però dal trattamento ricevuto a suo dire da una parte dei tifosi di casa: “Dalla panchina della Fiorentina si sa che offendono dall’inizio alla fine. Volete sapere cosa dicono? Con dei bambini vicino, una maleducazione incredibile. Hanno bambini a due metri e continuano a dire ‘la tu’ mamma, la tu’ mamma…’. Mia mamma ha 90 anni. Dietro la panchina è sempre così, ci sono sempre maleducati professionisti ad offendere”. LA GARA DEI SINGOLI: “Osimhen? Non riesce a gestire la palla addosso, non sa trovare lo spazio nell’uno contro uno. La ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze – Luciano, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post gara di, ha parlatosfida contro gli uomini di Italiano, partendo però dal trattamento ricevuto a suo dire da una parte deidi casa: “Dalla panchinasi sa che offendono dall’inizio alla fine. Volete sapere cosa dicono? Con dei bambini vicino, una maleducazione incredibile. Hanno bambini a due metri e continuano a dire ‘la tu’ mamma, la tu’ mamma…’. Mia mamma ha 90 anni. Dietro la panchina è sempre così, cisempre maleducatiad”. LA GARA DEI SINGOLI: “Osimhen? Non riesce a gestire la palla addosso, non sa trovare lo spazio nell’uno contro uno. La ...

mirkocalemme : #Spalletti ha espresso il pensiero che dovrebbe essere di ogni tifoso del #Napoli: con #Cristiano o con #Osimhen, '… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: 'A #Firenze ci sono sempre dei maleducati professionisti che offendono, una maleducazione i… - sportmediaset : Da Ronaldo alla fuga scudetto: Napoli tra sogno e realtà #fiorentinanapoli #ronaldo #osimhen #spalletti #cr7 - GrazianiDavide1 : RT @1926_cri: Spalletti: 'Per 90 minuti mi hanno urlato la ma***a di tua madre. Poi dicono di Napoli. No. A Napoli non offendono la panchin… - fara_Ermanno : RT @sportface2016: +++#Napoli, #Spalletti: 'A #Firenze ci sono sempre dei maleducati professionisti che offendono, una maleducazione incred… -