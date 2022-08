Napoli Ronaldo, un incastro complicato ma lo United ci vuole provare: i dettagli (Di domenica 28 agosto 2022) La questione Ronaldo continua a tenere banco tra Premier e Serie A: lo United vuole provare con Osimhen e punta a un’offerta irrinunciabile La questione Ronaldo continua a tenere banco tra Premier e Serie A: lo United vuole provare con Osimhen e punta a un’offerta irrinunciabile. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’idea dei Red Devils sarebbe quella di lasciare gratis il portoghese e pagargli il 75% dello stipendio con gli azzurri. In più si prenderebbe Osimhen con una cifra intorno ai 120 milioni. Un incastro difficile se non impossibile, ma il mercato sa essere imprevedibile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) La questionecontinua a tenere banco tra Premier e Serie A: locon Osimhen e punta a un’offerta irrinunciabile La questionecontinua a tenere banco tra Premier e Serie A: locon Osimhen e punta a un’offerta irrinunciabile. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’idea dei Red Devils sarebbe quella di lasciare gratis il portoghese e pagargli il 75% dello stipendio con gli azzurri. In più si prenderebbe Osimhen con una cifra intorno ai 120 milioni. Undifficile se non impossibile, ma il mercato sa essere imprevedibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, #Osimhen parte solo dai 100 milioni in su. Mendes spinge per #Ronaldo in azz… - gippu1 : A #Napoli già cinquant'anni fa c'era stata una trattativa condotta da personaggi molto in alto per portare in città… - annatrieste : Scrive @maxgallico su Cormez che Ronaldo a Napoli sarebbe come la metro che passa ogni 5 minuti. Mah. Per me sare… - logangiusx : @DiMarzio @sscnapoli @acffiorentina Gianlu alla fine Ronaldo ha comprato il Napoli? - cr7_fan_club7 : RT @XclusiveRonaldo: Cristiano Ronaldo to Napoli?????? -