Napoli | Raspadori | “Il tiro parato da Gollini? Potevo far meglio”

anperillo : Il clamoroso errore di testa di #Lozano e la parata di #Gollini su #Raspadori hanno negato la vittoria al #Napoli.… - pisto_gol : A Firenze sarà dura per tutti, pressano a uomo e sono molto fisici, il Napoli ha fatto fatica a costruire il suo gi… - SassuoloUS : 11 anni insieme. La meraviglia di veder crescere un autentico talento. Il Sassuolo sarà sempre la tua famiglia. Gra… - alfredoalfabatt : @DSportiva dopo un'ora di trasmissione vi accorgete che in testa alla classifica di serie A ci sono anche Torino e… - borbonico1926 : Molto belle le dichiarazioni di #Raspadori. Il rammarico per un pareggio a Firenze denota personalità e testa da g… -

La ripresa vedeva unpiù determinato e deciso a cambiare il destino del match, Lozano andava ... così i due allenatori cominciavano i cambi: Spalletti inseriva Elmas e, per Zielinski e ...Al minuto 82 grande occasione per il, con Gollini che nega il gol a. Il risultato non cambia fino alla fine e la partita termina a reti inviolate. Il tabellino di Fiorentina -...Avventura stimolante per Giacomo Raspdori, felice per il suo esordio col Napoli in Serie A, ma meno per il risultato di 0-0.Esordio in maglia Napoli per Giacomo Raspadori in una serata non proprio da ricordare. «Volevamo portare a casa i tre punti. Dobbiamo ripartire dalle cose positive e subito, visto che si ...