Napoli, Lobotka: «Vogliamo far vedere quanto siamo forti» (Di domenica 28 agosto 2022) Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Fiorentina Lobotka ha parlato a Dazn prima di Fiorentina-Napoli. LE PAROLE – «Ad essere sincero non abbiamo parlato della scorsa stagione e di quanto è successo. Ogni gara è diversa, la Fiorentina è una buona squadra come noi e Vogliamo farlo vedere». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Stanislav, centrocampista del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Fiorentinaha parlato a Dazn prima di Fiorentina-. LE PAROLE – «Ad essere sincero non abbiamo parlato della scorsa stagione e diè successo. Ogni gara è diversa, la Fiorentina è una buona squadra come noi efarlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

