Napoli, Lobotka: 'Non abbiamo parlato della partita dell'anno scorso con la Fiorentina...' (Di domenica 28 agosto 2022) Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha commentato la partita in programma tra pochi minuti con la Fiorentina: "In testa la sconfitta... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) Stanislav, centrocampista del, ha commentato lain programma tra pochi minuti con la: "In testa la sconfitta...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Lobotka: 'Mercato? Non ne abbiamo parlato, pensiamo al campo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Lobotka: 'Mercato? Non ne abbiamo parlato, pensiamo al campo' - calciomercato_m : DAZN - Napoli, Lobotka: 'Mercato? Non ne abbiamo parlato, pensiamo al campo' - ilmionapoli : Lobotka: “Non abbiamo parlato degli errori dell’anno scorso” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Lobotka: 'Mercato? Non ne abbiamo parlato, pensiamo al campo' -