Napoli fermato a Firenze. Nessuno a punteggio pieno dopo 3 giornate. Atalanta di misura

FirenzePost : Fiorentina: fermato il Napoli (0-0). Ma è mancato di nuovo il gol decisivo. Grande Amrabat. Pagelle - spizzi83 : Napoli con 9 gol fatti in due partite, fermato sullo 0-0 che quasi ci sta stretto..grande prova di carattere, bella… - FcInterNewsit : Serie A, Napoli fermato sullo 0-0 dalla Fiorentina. È 1-1 tra Lecce ed Empoli - StefaniaStefyss : RT @Tomas1374: Dopo lo sforzo di giovedì sera han fermato la corazzata partenopea... Avran lasciato di nuovo lo scudetto in albergo a Firen… - Gerardos92 : RT @deliux9: La Fiorentina aveva giocato anche in Coppa e ha fermato il Napoli giocandosela alla pari. Non c’è nessun big team nettamente s… -

FIRENZE. Ildi Spalletti non approfitta per andare in fuga. La formazione partenopea che nelle prime due giornate aveva impressionato per la vena dei suoi uomini di attacco contro Verona e Monza, in casa ...Verona - Atalanta 0 - 1 Marcatore: 5' st Koopmeiners. Verona: Montipò 7; Coppola 5.5, Gunter 5.5, Ceccherini 5.5 (20' st Hien 6); Terracciano 6 (39' st Doig sv), Tameze 5.5 (39' st Cortinovis sv), ...28 AGO - Il Napoli impatta contro la Fiorentina e non riesce a centrare il tris di vittorie che nella settimana che potrebbe portare Cristiano Ronaldo lo avrebbe proiettato da solo in testa alla ...La Fiorentina ferma la corsa alla vetta solitaria del Napoli.FIRENZE (ITALPRESS) - La Fiorentina ferma la corsa alla vetta solitaria del Napoli bloccando i partenopei sullo zero a zero al Franchi.