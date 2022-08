(Di domenica 28 agosto 2022)- Tra domani e martedìsarà un nuovo giocatore del Paris Saint - Germain , per il viaggio versodi Keylorci vorrà qualche giorno in più. L'ultima settimana di mercato ...

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - AlfredoPedulla : #Napoli: prima #Fabian al #PSG, poi #Navas, al momento scollegati. Ma con grande fiducia - AlfredoPedulla : Portiere #Napoli: #Navas intriga parecchio, lui è pronto, il #Napoli anche. Si cerca la quadra con il coinvolgiment… - STnews365 : PSG: Fabian Ruiz dal Napoli ad un passo. Lo spagnolo potrebbe effettuare le visite mediche già ad inizio settimana.… - salvione : Napoli, Fabian Ruiz al Psg lunedì. Navas, saldo finale -

- Tra domani e martedìRuiz sarà un nuovo giocatore del Paris Saint - Germain , per il viaggio versodi Keylor Navas ci vorrà qualche giorno in più. L'ultima settimana di mercato ...Mercoledì 31 agosto: ore 18:30 Udinese - Fiorentina (DAZN); ore 20:45- Lecce (DAZN). Gli assenti. Nel: Fabiàn (prossimo alla cessione), Demme e Ounas (infortunati). Nella Fiorentina ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...E' ormai tutto fatto per l'approdo del centrocampista spagnolo all'ombra della Tour Eiffel: partenopei pronti ad incassare 25 milioni. Il Napoli e Fabian Ruiz sono ormai giunti al passo d'addio. E' ...