Napoli, CorSport: “Cosa manca per Keylor Navas” (Di domenica 28 agosto 2022) Napoli Navas- Rifinitura mattutina per gli uomini di Spalletti, che sono partiti in vista della trasferta di Firenze. Stasera il Napoli, giocherà al Franchi contro la Fiorentina. Il Napoli è molto attento sul mercato in entrata, manca poco al termine della sessione estiva e i Partenopei, vogliono essere la regina del mercato. Dopo la chiusura per Raspadori e Ndombelè, i Partenopei cercano Keylor Navas per completare la squadra. Ecco di seguito, le parole del Corriere dello Sport per la trattativa che potrebbe portare l’ex portiere del Real all’ombra del Vesuvio. “Navas, da contratto, ha assicurati 18 milioni complessivi fino al 2024. Non vuole rinunciare a nulla, è un professionista, per questo l’operazione non si è ancora sbloccata: come si ... Leggi su seriea24 (Di domenica 28 agosto 2022)- Rifinitura mattutina per gli uomini di Spalletti, che sono partiti in vista della trasferta di Firenze. Stasera il, giocherà al Franchi contro la Fiorentina. Ilè molto attento sul mercato in entrata,poco al termine della sessione estiva e i Partenopei, vogliono essere la regina del mercato. Dopo la chiusura per Raspadori e Ndombelè, i Partenopei cercanoper completare la squadra. Ecco di seguito, le parole del Corriere dello Sport per la trattativa che potrebbe portare l’ex portiere del Real all’ombra del Vesuvio. “, da contratto, ha assicurati 18 milioni complessivi fino al 2024. Non vuole rinunciare a nulla, è un professionista, per questo l’operazione non si è ancora sbloccata: come si ...

