Moviola Verona Atalanta | l’episodio chiave del match

(Di domenica 28 agosto 2022)arbitraledelvalido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Alessandro Prontera.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : #BolognaVerona, espulso #Orsolini: scomposto con la gamba alta su #Hongla - zazoomblog : Moviola Bologna Verona: l’episodio chiave del match - #Moviola #Bologna #Verona: #l’episodio -

Calcio News 24

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiAtalanta 0 - 0...Inter, gli altri casi da. Poche le altre azioni da segnalare. Sul gol del vantaggio laziale ... in- Napoli mi aveva convinto, non lo amo per come si pone in campo ma mi ha convinto. Non ... Verona Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Verona e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Atalanta si ...Luca Marelli analizza ai raggi X la gara dell'Olimpico e la prova dell'arbitro Fabbri, scelto a sorpresa dal designatore Rocchi ...