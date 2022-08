Moviola Fiorentina Napoli | l’episodio chiave del match

(Di domenica 28 agosto 2022)arbitraledelvalido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Livio Marinelli.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

zazoomblog : Fiorentina Napoli LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Fiorentina #Napoli #LIVE: #sintesi - zazoomblog : Fiorentina Napoli LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Fiorentina #Napoli #LIVE: #sintesi - fiorentina_it : Ecco come hanno valutato i quotidiani l'arbitraggio di #Petrescu in #TwenteFiorentina - Daniele20052013 : Twente Fiorentina 0-0: Terracciano da sogno! Viola ai gironi di Conference League -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiNapoli 0 - 0...CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi Twente0 - 0...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Fiorentina Napoli L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina e Napoli, valido per la 3ª ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA. Sintesi Verona Atalanta 0-0 MOVIOLA. Fischio d’inizio ore 18.30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE. Verona Atalanta 0-0: risultato e tabellino. In ...