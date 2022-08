Mountain bike: splendida medaglia ai Mondiali per Luca Braidot. Trionfa per la decima volta Nino Schurter (Di domenica 28 agosto 2022) E sono dieci. Nino Schurter non ha rivali, è il più forte di sempre nella disciplina e continua a dimostrarlo. In quel di Les Gets (Francia) l’elvetico va a prendersi il decimo titolo iridato Trionfando nei Mondiali maschili di Mountain bike nella prova del cross country. Il 36enne ha condotto in lungo e in largo la gara. Sin dalla partenza ha allungato, dettando un ritmo importante per mettere in difficoltà i rivali. Quando si è ricompattato il plotone non si è lasciato intimorire ed ha messo in mostra classe ed esperienza, attendendo il momento giusto e Trionfando con un attacco sul finale. Costretto ad arrendersi ad un fenomeno simile un super David Serrano Valero: l’iberico ha provato più volte ad attaccare il Re della disciplina, ma alla fine ha chiuso in piazza ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) E sono dieci.non ha rivali, è il più forte di sempre nella disciplina e continua a dimostrarlo. In quel di Les Gets (Francia) l’elvetico va a prendersi il decimo titolo iridatondo neimaschili dinella prova del cross country. Il 36enne ha condotto in lungo e in largo la gara. Sin dalla partenza ha allungato, dettando un ritmo importante per mettere in difficoltà i rivali. Quando si è ricompattato il plotone non si è lasciato intimorire ed ha messo in mostra classe ed esperienza, attendendo il momento giusto endo con un attacco sul finale. Costretto ad arrendersi ad un fenomeno simile un super David Serrano Valero: l’iberico ha provato più volte ad attaccare il Re della disciplina, ma alla fine ha chiuso in piazza ...

Agenzia_Ansa : L'industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike #ANSA - Eurosport_IT : Quando ci sono delle medaglie in palio c'è anche l'Italia! ?????? Gli Azzurri partono subito sul podio ai Mondiali di… - brontolodesign : Grande Luca Braidot che batte Tom Pidcock x la medaglia di bronzo ai mondiali di mountain bike ?????????????????? #raiciclismo #LesGets - CristianoGuarco : Miracolo! @Eurosport_IT Parla dei Mondiali di Mountain Bike! Solo perché ha vinto un italiano? ?? #LesGets2022 - zazoomblog : LIVE Mountain bike Mondiali 2022 in DIRETTA: comincia il forcing di Pidcock con a ruota un ottimo Luca Braidot -… -