Mountain bike oggi, Mondiali 2022: orari 28 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 28 agosto 2022) I Campionati del Mondo di Mountain bike 2022 sono arrivati alla giornata conclusiva. Dopo aver assegnato i titoli nello Short Track, nella e-MTB e nel Downhill, è tempo oggi per il gran finale con il Cross Country, l’unica tra queste specialità ad avere spazio nel programma olimpico. Il programma sarà aperto dalla prova riservata alle Donne Under 23. Giada Specia e Sara Cortinovis, entrambe a podio nella stagione di Coppa del Mondo, andranno a caccia di un risultato importante sul palcoscenico più prestigioso. Le principali avversarie rispondono ai nomi di Line Burquier, Puck Pieterse e Noelle Buri. Anche nella gara maschile Under 23 l’Italia può schierare due carte importanti. Si tratta di Filippo Fontana e Simone Avondetto, anche loro in grado di entrare nei primi ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) I Campionati del Mondo disono arrivati alla giornata conclusiva. Dopo aver assegnato i titoli nello Short Track, nella e-MTB e nel Downhill, è tempoper il gran finale con il Cross Country, l’unica tra queste specialità ad avere spazio nelolimpico. Ilsarà aperto dalla prova riservata alle Donne Under 23. Giada Specia e Sara Cortinovis, entrambe a podio nella stagione di Coppa del Mondo, andranno a caccia di un risultato importante sul palcoscenico più prestigioso. Le principali avversarie rispondono ai nomi di Line Burquier, Puck Pieterse e Noelle Buri. Anche nellamaschile Under 23 l’Italia può schierare due carte importanti. Si tratta di Filippo Fontana e Simone Avondetto, anche loro in grado di entrare nei primi ...

