Mountain bike, Mondiali maschili 2022: splendido terzo posto per Braidot (Di domenica 28 agosto 2022) Il tedesco Nino Schurter vince il decimo titolo iridato nei Mondiali maschili di Mountain bike a Les Gets (Francia) nella prova del cross country. Secondo l'iberico David Serrano Valero, arrivato con 8? di ritardo nei confronti dell'indiscusso campione della disciplina. Gioisce anche l'Italia, che si garantisce un memorabile terzo posto grazie allo straordinario risultato di Luca Braidot. Delusione invece per Tom Pidcock, campione olimpico ed europeo accontentatosi solamente della quarta piazza. Questo il commento del ciclista azzurro: "Sono sempre stato con i primi e ho dato il massimo che avevo nelle gambe. Poi, nell'ultimo giro, non ne avevo per tenere il ritmo dei primi, ho provato a rimanere li vicino, sperando che si guardassero un po', ma niente. Ad ogni modo ...

