Mountain bike, Mondiali 2022: Simone Avondetto vince l’oro nel cross country U23! Sesto Filippo Fontana (Di domenica 28 agosto 2022) Grandissima impresa di Simone Avondetto tra gli Under 23 nella gara di cross country valevole per i Mondiali di Mountain bike. L’italiano ha dominato la prova percorrendo i sei giri in 1:10:35 e ha conquistato una magnifica medaglia d’oro. Sesto Filippo Fontana. Avondetto è partito in controllo ed è rimasto a poca distanza dai primi fino alla fine del terzo giro. Poi il cambio di marcia: il classe 2000 ha ripreso la testa della corsa, ha lasciato sul posto i suoi avversari e ha terminato la quarta tornata al primo posto con 13” di vantaggio sul francese Mathis Azzaro e 33” sul cileno Martin Vidaurre Kossmann. Negli ultimi due giri Avondetto ha addirittura messo ancora più terreno ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Grandissima impresa ditra gli Under 23 nella gara divalevole per idi. L’italiano ha dominato la prova percorrendo i sei giri in 1:10:35 e ha conquistato una magnifica medaglia d’oro.è partito in controllo ed è rimasto a poca distanza dai primi fino alla fine del terzo giro. Poi il cambio di marcia: il classe 2000 ha ripreso la testa della corsa, ha lasciato sul posto i suoi avversari e ha terminato la quarta tornata al primo posto con 13” di vantaggio sul francese Mathis Azzaro e 33” sul cileno Martin Vidaurre Kossmann. Negli ultimi due giriha addirittura messo ancora più terreno ...

Agenzia_Ansa : L'industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike #ANSA - Eurosport_IT : Quando ci sono delle medaglie in palio c'è anche l'Italia! ?????? Gli Azzurri partono subito sul podio ai Mondiali di… - ecodelchisone : Mountain Bike, che impresa! Il sansecondese Simone Avondetto campione del Mondo del cross country under 23 - Rog_2 : RT @YourAbruzzo: Avete voglia di un'escursione in mountain bike?? approfittando degli ultimi scampoli d'estate??? A Vasto il sentiero Punta A… - DiDimiero : RT @YourAbruzzo: Avete voglia di un'escursione in mountain bike?? approfittando degli ultimi scampoli d'estate??? A Vasto il sentiero Punta A… -