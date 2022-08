Mountain bike, Mondiali 2022: Pauline Ferrand Prevot vince l’oro nel cross country. 15ma Martina Berta (Di domenica 28 agosto 2022) Pauline Ferrand Prevot è la nuova campionessa mondiale nel cross country. Nella rassegna iridata di Mountain bike che si sta svolgendo a Les Gets (Francia) la padrona di casa ha dominato la prova Elite femminile e ha confermato la sua grandissima classe dopo l’argento conquistato ai recenti Europei di Monaco. 15ma Martina Berta. Ferrand Prevot è partita con un ritmo spaventoso e ha fatto subito il vuoto sulle rivali. La francese ha poi continuato con un’andatura altissima e il suo margine di vantaggio è aumentato fino alla fine. La seconda all’arrivo è stata la svizzera Jolanda Neff, giunta al traguardo con addirittura 1’35” di ritardo dalla vetta, mentre ha chiuso al terzo posto la ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022)è la nuova campionessa mondiale nel. Nella rassegna iridata diche si sta svolgendo a Les Gets (Francia) la padrona di casa ha dominato la prova Elite femminile e ha confermato la sua grandissima classe dopo l’argento conquistato ai recenti Europei di Monaco.è partita con un ritmo spaventoso e ha fatto subito il vuoto sulle rivali. La francese ha poi continuato con un’andatura altissima e il suo margine di vantaggio è aumentato fino alla fine. La seconda all’arrivo è stata la svizzera Jolanda Neff, giunta al traguardo con addirittura 1’35” di ritardo dalla vetta, mentre ha chiuso al terzo posto la ...

Agenzia_Ansa : L'industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike #ANSA - Eurosport_IT : Quando ci sono delle medaglie in palio c'è anche l'Italia! ?????? Gli Azzurri partono subito sul podio ai Mondiali di… - lagenda70889069 : Mountain Bike: Simone Avondetto Campione del Mondo del cross country under 23 Primo Piano, SPORT, #simoneavondetto,… - MichelePizze76 : RT @Eurosport_IT: Avondetto si è laureato campione del mondo! ??????????? #EurosportCICLISMO | #Avondetto | #MTB | #LesGets2022 https://t.co… - ecodelchisone : Mountain bike, le emozioni iridate di Simone Avondetto: 'Fantastico, non ci credo ancora' -