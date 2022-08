Mountain Bike, Mondiali 2022: Giada Specia sfiora il podio nel cross-country U23, è quarta. Oro per Burquier (Di domenica 28 agosto 2022) Per la prima parte della prova era al comando, e quando poi ha subito l’attacco delle inseguitrici ha impiegato tutte le forze residue per cercare di mantenere la posizione sul podio nella gara del cross-country Under 23 ai Mondiali di Mountain Bike 2022, ma alla fine Giada Specia deve accontentarsi di un comunque positivo quarto posto. Naturalmente un po’ di amaro in bocca è più che legittimo, non solo per aver comandato la gara nelle battute iniziali, ma anche perché il podio era nelle sue corde visto il ritmo mostrato all’inizio (passata rapidamente dalla prima alla quinta posizione ma poi stabilmente in terza, fino al penultimo giro); tuttavia l’azzurra, classe 2000, ha subito il rientro delle rivali vedendo così ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Per la prima parte della prova era al comando, e quando poi ha subito l’attacco delle inseguitrici ha impiegato tutte le forze residue per cercare di mantenere la posizione sulnella gara delUnder 23 aidi, ma alla finedeve accontentarsi di un comunque positivo quarto posto. Naturalmente un po’ di amaro in bocca è più che legittimo, non solo per aver comandato la gara nelle battute iniziali, ma anche perché ilera nelle sue corde visto il ritmo mostrato all’inizio (passata rapidamente dalla prima alla quinta posizione ma poi stabilmente in terza, fino al penultimo giro); tuttavia l’azzurra, classe 2000, ha subito il rientro delle rivali vedendo così ...

