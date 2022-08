Mountain bike, Luca Braidot: “Ho dato tutto quello che avevo, il terzo posto è un grande risultato” (Di domenica 28 agosto 2022) Mentre Nino Schurter andava a centrare un successo spettacolare a Les Gets (Francia), dove si stanno disputando i Campionati Mondiali di Mountain bike 2022, il nostro Luca Braidot era ottimo terzo, alle spalle anche di David Serrano Valero, mettendosi al collo una medaglia di bronzo di grande importanza. Il nostro portacolori ha disputato una prova solida, risultando sempre nel gruppo dei migliori, cedendo poi il passo solamente nel penultimo giro. A quel punto, però, è riuscito a gestire nel migliore dei modi la situazione, agguantando un bellissimo bronzo che corona una stagione strepitosa. Le sue dichiarazioni rilasciate ai taccuini di Federciclismo: “Sono sempre stato con i primi e ho dato il massimo che avevo nelle gambe. Poi, nell’ultimo giro, ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Mentre Nino Schurter andava a centrare un successo spettacolare a Les Gets (Francia), dove si stanno disputando i Campionati Mondiali di2022, il nostroera ottimo, alle spalle anche di David Serrano Valero, mettendosi al collo una medaglia di bronzo diimportanza. Il nostro portacolori ha disputato una prova solida, risultando sempre nel gruppo dei migliori, cedendo poi il passo solamente nel penultimo giro. A quel punto, però, è riuscito a gestire nel migliore dei modi la situazione, agguantando un bellissimo bronzo che corona una stagione strepitosa. Le sue dichiarazioni rilasciate ai taccuini di Federciclismo: “Sono sempre stato con i primi e hoil massimo chenelle gambe. Poi, nell’ultimo giro, ...

