Mountain Bike, Davide Cappello: "Sempre bello rappresentare l'Italia, ma che emozione la medaglia mondiale"

Nella giornata di ieri Davide Cappello ha conquistato una storica medaglia di bronzo per la Nazionale Italiana ai Mondiali di Mountain Bike 2022 di Les Gets (Francia) nel downhill juniores. La sua prova conclusa con il tempo di 3:36.021 gli ha permesso di aggiudicarsi il gradino più basso del podio (completato dal britannico Jordan Williams, primo, e dall'australiano Remy Meier-Smith, secondo). Come detto in precedenza, il risultato è a dir poco storico, dal momento che un podio nella suddetta specialità mancava all'Italia da ben ventotto anni (nel 1994), con Corrado Hérin che conquistò il bronzo Elite ai mondiali di Vail. Gioia e soddisfazione inevitabili per Cappello visto quanto realizzato. Ecco il commento del giovane azzurro dopo la splendida ...

