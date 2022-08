Montella Balotelli, che lite! Il tecnico si scaglia contro l’attaccante – VIDEO (Di domenica 28 agosto 2022) In Turchia sta facendo il giro del web la lite furiosa tra Balotelli e il tecnico Montella con l’allenatore davvero arrabbiato con il suo attaccante In Turchia sta facendo il giro del web la lite furiosa tra Balotelli e il tecnico Montella con l’allenatore davvero arrabbiato con il suo attaccante. Balotelli – Montella Kavgas? pic.twitter.com/TbIpNANNDc— Lord Sinov (@Balotellivekil) August 27, 2022 Sono serviti compagni e staff per portare via Montella, che arrabbiato continua a dire qualcosa a Mario. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) In Turchia sta facendo il giro del web la lite furiosa trae ilcon l’allenatore davvero arrabbiato con il suo attaccante In Turchia sta facendo il giro del web la lite furiosa trae ilcon l’allenatore davvero arrabbiato con il suo attaccante.Kavgas? pic.twitter.com/TbIpNANNDc— Lord Sinov (@vekil) August 27, 2022 Sono serviti compagni e staff per portare via, che arrabbiato continua a dire qualcosa a Mario. L'articolo proviene da Calcio News 24.

