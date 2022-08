Mondiali Mountain bike, oro per Avondetto nell’XCO Under 23! (Di domenica 28 agosto 2022) Finalmente Italia! Ai Mondiali di Mountain bike in corso di svolgimento a Les Gets in Francia è arrivata la prima medaglia d’oro per i colori azzurri. A conquistarla è stata la promessa torinese Simone Avondetto nella prova Under 23 di cross country. LEGGI ANCHE: Dove vedere i Mondiali di Mountain bike in tv e streaming Il classe ’00 si è reso autore di una grandissima prestazione degna del suo grande talento, riuscendo a mettere in fila tutta la compagnia e strappandogli di conseguenza la maglia iridata. Una volta che Martin Vidaurre Kossmann ha finito la benzina dopo aver acceso la miccia in precedenza, Avondetto è riuscito a prendere la testa della corsa volando verso la vittoria senza grossi ostacoli, bissando il titolo ... Leggi su blogciclismo (Di domenica 28 agosto 2022) Finalmente Italia! Aidiin corso di svolgimento a Les Gets in Francia è arrivata la prima medaglia d’oro per i colori azzurri. A conquistarla è stata la promessa torinese Simonenella prova23 di cross country. LEGGI ANCHE: Dove vedere idiin tv e streaming Il classe ’00 si è reso autore di una grandissima prestazione degna del suo grande talento, riuscendo a mettere in fila tutta la compagnia e strappandogli di conseguenza la maglia iridata. Una volta che Martin Vidaurre Kossmann ha finito la benzina dopo aver acceso la miccia in precedenza,è riuscito a prendere la testa della corsa volando verso la vittoria senza grossi ostacoli, bissando il titolo ...

