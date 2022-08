Mondiali mountain bike: Ferrand Prevot torna sul tetto del mondo! (Di domenica 28 agosto 2022) Nella prova al femminile di cross country disputatasi ai Mondiali di mountain bike di Les Gets la francese Pauline Ferrand Prevot ha conquistato la vittoria dominando in solitaria. Per lei si tratta del quarto titolo mondiale, dopo quelli arrivati nel 2015, nel 2019 e nel 2020 nell’XCO. Qualche giorno fa aveva inoltre vinto la gara di short track. LEGGI ANCHE: Mondiali mountain bike, oro per Avondetto nell’XCO Under 23! Non c’è stato scampo per le altre atlete al via della prova, la transalpina è stata troppo forte per tutte quante. Alle sue spalle la svizzera campionessa olimpica Jolanda Neff a 1.35?, mentre a completare il podio ci ha pensato la statunitense Haley Batten a 2.13?. Miglior italiana la sfortunata Martina Berta, 15a ma che ha ... Leggi su blogciclismo (Di domenica 28 agosto 2022) Nella prova al femminile di cross country disputatasi aididi Les Gets la francese Paulineha conquistato la vittoria dominando in solitaria. Per lei si tratta del quarto titolo mondiale, dopo quelli arrivati nel 2015, nel 2019 e nel 2020 nell’XCO. Qualche giorno fa aveva inoltre vinto la gara di short track. LEGGI ANCHE:, oro per Avondetto nell’XCO Under 23! Non c’è stato scampo per le altre atlete al via della prova, la transalpina è stata troppo forte per tutte quante. Alle sue spalle la svizzera campionessa olimpica Jolanda Neff a 1.35?, mentre a completare il podio ci ha pensato la statunitense Haley Batten a 2.13?. Miglior italiana la sfortunata Martina Berta, 15a ma che ha ...

