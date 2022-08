Mondiale di volley | l’Italia batte 3-0 il Canada all’esordio Ora sfida la Turchia per il primo posto nel girone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 agosto 2022) Parte bene ildiper. Gli azzurri hanno vinto 3 set a 0 contro ilnel match di esordio con i parziali di 25-13, 25-18, 39-37. Un’Italia fin da subito convincente nonostante 12/14esimi della rosa fossero al debutto assoluto in una rassegna iridata. I primi due set sono andati via lisci per gli Azzurri guidati in particolar modo da Gianluca Galassi e Daniele Lavia. Più complicato il terzo e definitivo parziale dove i canadesi hanno messo in difficoltà la nostra nazionale costringendola ai vantaggi, dove gli azzurri hanno sprecato una decina di match point prima di chiudere 39-37.è già in testa alE al pari dellache si è imposta 3-0 sulla Cina. Proprio i turchi sono i prossimi avversari degli azzurri. La partita è ...