Monaco di Baviera, bimba italiana muore schiacciata da una statua

Era in vacanza insieme alla famiglia, a Monaco di Baviera, la piccola Lavinia di 7 anni, morta dopo essere stata schiacciata da una statua di marmo posta nel giardino della struttura alberghiera dove pernottavano. Secondo le prime indiscrezioni, pare che la statua non fosse ancorata al suolo poiché ritenuta pesante e inamovibile. A soccorrere la piccola è stato il padre, che subito l'ha trasportata al locale pronto soccorso, ma nulla è stato possibile fare per salvare la vita della piccola. A dare la notizia del decesso è stata la stessa famiglia, tramite i social. La madre, Valentina Poggi, un noto avvocato napoletano ha scritto su Facebook: «Sei e sarai sempre il nostro Angelo. Rip in pace Amore della nostra vita».

