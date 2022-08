Milan vs Bologna 2-0: Leao e Giroud affondano i rossoblù (Di domenica 28 agosto 2022) Termina il match di San Siro delle ore 20.45 tra Milan vs Bologna 2-0. Un gol per tempo ed i campioni d’Italia liquidano il Bologna di Siniša Mihajlovi?. Milan vs Bologna 2-0: padroni di casa quasi mai in pericolo Stefano Pioli può dirsi soddisfatto della prestazione dei suoi uomini, che hanno convinto dal primo all’ultimo minuto. I rossoneri a seguito del pareggio contro l’Atalanta dovevano raccogliere il massimo del risultato. Di fronte il Bologna di Siniša Mihajlovi?, un punto in due partite. Inizialmente i rossoblù partono forte ma e’ Leao che al 21? spegne l’entusiasmo siglando l’1-0 in area di rigore alla spalle dell’estremo difensore. Verso il termine della prima frazione, Giroud sfiora il raddoppio, ma la conclusione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 agosto 2022) Termina il match di San Siro delle ore 20.45 travs2-0. Un gol per tempo ed i campioni d’Italia liquidano ildi Siniša Mihajlovi?.vs2-0: padroni di casa quasi mai in pericolo Stefano Pioli può dirsi soddisfatto della prestazione dei suoi uomini, che hanno convinto dal primo all’ultimo minuto. I rossoneri a seguito del pareggio contro l’Atalanta dovevano raccogliere il massimo del risultato. Di fronte ildi Siniša Mihajlovi?, un punto in due partite. Inizialmente ipartono forte ma e’che al 21? spegne l’entusiasmo siglando l’1-0 in area di rigore alla spalle dell’estremo difensore. Verso il termine della prima frazione,sfiora il raddoppio, ma la conclusione ...

