Milan, record europeo raggiunto (Di domenica 28 agosto 2022) Il Milan, con il successo ottenuto contro il Bologna, ha la striscia di imbattibilità più lunga nei top-5 campionati europei.... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) Il, con il successo ottenuto contro il Bologna, ha la striscia di imbattibilità più lunga nei top-5 campionati europei....

Eurosport_IT : DAI PIPPOOO, SIAMO LÌÌ! LE ULTIME PEDALATE, SIAMO VICINI A QUALCOSA DI LEGGENDARIO! SIII NUOVO RECORD DEL MONDOOO!… - sensocritico2 : @RBetter_ Hai ragione, potrei parlare dei SEI gol presi con la lazio in due partite nel giro di una settimana, dei… - Dalla_SerieA : 'Il Benfica respinge l'assalto del Milan per Morato' - - bruttisporchica : @ImCanee @Tanke1978 @mikele1286 @postpank Essendo brutto , io che non lo tifo lo reputo un giocatore brutto a guard… - sportli26181512 : Milan, il Benfica chiude le porte per Morato: Secondo quanto riporta Record, il Milan ha chiesto Morato al Benfica.… -