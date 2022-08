Milan | Matri frena | “De Ketelaere ricorda Kakà | ma andiamoci piano”

PianetaMilan : #Milan, #Matri frena: “#DeKetelaere ricorda #Kakà, ma andiamoci piano” #ACMilan #SempreMilan - MimmoFdL : RT @PassioneMilan3: Matri: “Un giocatore in più non farebbe male” @ACMilanInside_ #ACMilan #Milan #SempreMilan - angeloinitaly : RT @MilanNewsit: Matri sul paragone Kakà-De Ketelaere: 'Lo ricorda nelle movenze e nella faccia, ma è anche un altro Milan' - sportli26181512 : Matri sul paragone Kakà-De Ketelaere: 'Lo ricorda nelle movenze e nella faccia, ma è anche un altro Milan': Charles… - milansette : Matri sul paragone Kakà-De Ketelaere: 'Lo ricorda nelle movenze e nella faccia, ma è anche un altro Milan' #acmilan… -

Calciomercato.com

1 'C'è Krunic che può fare quel ruolo, ma credo che un giocatore in più, visto le tante partite ravvicinate, non farebbe male'. Questo il pensiero di Alessandroa DAZN.... se lo chiedi a un interista, magari può risponderti che non può uscire sconfitto contro il, ... Pirlo; Marchisio 29 Settembre 2012 Juve - Roma 4 - 1 Pirlo; Vidal;; Osvaldo (roma); Giovinco ... Matri sul Milan: 'Un centrocampista in più non sarebbe male' Alessandro Matri, nel post-partita di Milan-Bologna, ha parlato del paragone De Ketelaere-Kakà: le sue dichiarazioni Ospite a DAZN, Alessandro Matri ha ...Matri: «Milan Un giocatore a centrocampo non sarebbe male». Le dichiarazioni dell’ex attaccante rossonero a DAZN Alessandro Matri, ex attaccante ...