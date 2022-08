Milan, la cifra finale dell'affare Thiaw (Di domenica 28 agosto 2022) Il Milan ha chiuso il colpo Mailk Thiaw che arriva a titolo definito dallo Schalke 04 e sbarcherà a Milano oggi per completare il pacchetto... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) Ilha chiuso il colpo Mailkche arriva a titolo definito dallo Schalke 04 e sbarcherà ao oggi per completare il pacchetto...

peppe040688 : @7Robymar La Lazio è ferma sulla sua richiesta. Serve almeno 1 mln per portarlo a Milano in prestito oneroso. Il Mi… - serieAnews_com : ?? Fissate le visite mediche di #Paqueta con il #WestHam: il #Milan incasserà circa 6-7 milioni sulla rivendita del… - KunGrax : RT @VitoGirolamo27: ????#Milan, nuovi piani per la difesa: #Chalobah per la sua duttilità è il piano A, ma la concorrenza è agguerrita (#Lip… - VitoGirolamo27 : ????#Milan, nuovi piani per la difesa: #Chalobah per la sua duttilità è il piano A, ma la concorrenza è agguerrita (… - MaStep92__ : @milan_corner @antig9696 @marcullo02 @acspezia In prestito con diritto lo avrebbero preso così da rispedirlo indiet… -