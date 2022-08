Milan, Gazzetta: “I rossoneri brillano a San Siro, con la paura dei Blues” (Di domenica 28 agosto 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta il Milan ha brillato nella seconda in casa stagionale, ma occhio alla Premier per Leao. “Leao va al Chelsea sono guai. Ma quando De Ketelaere avrà tutti i 90’ saranno guai seri per gli altri. Quei due sono uno spettacolo. Quei due sono fuoriclasse d’altri tempi, l’11 e il 10 su cui le squadre anni Settanta costruivano i loro successi. Non è male un bagno nostalgico del genere per un calcio moderno preparato spesso sull’Ipad, come dice Boban. Quei due sono incontrollabili. Per il bene del campionato sarebbe bello non separarli. CDK inventa cose che gli umani non vedono. Leao ha momenti irresistibili e segna il primo gol con la solita fuga che lascia nella polvere difensori e portiere. Giroud, centravanti beato tra i creativi, firma il 2-0. Come sempre, va fatta la tara sugli ... Leggi su seriea24 (Di domenica 28 agosto 2022)- Come riporta lailha brillato nella seconda in casa stagionale, ma occhio alla Premier per Leao. “Leao va al Chelsea sono guai. Ma quando De Ketelaere avrà tutti i 90’ saranno guai seri per gli altri. Quei due sono uno spettacolo. Quei due sono fuoriclasse d’altri tempi, l’11 e il 10 su cui le squadre anni Settanta costruivano i loro successi. Non è male un bagno nostalgico del genere per un calcio moderno preparato spesso sull’Ipad, come dice Boban. Quei due sono incontrollabili. Per il bene del campionato sarebbe bello non separarli. CDK inventa cose che gli umani non vedono. Leao ha momenti irresistibili e segna il primo gol con la solita fuga che lascia nella polvere difensori e portiere. Giroud, centravanti beato tra i creativi, firma il 2-0. Come sempre, va fatta la tara sugli ...

