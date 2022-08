Milan, Calabria: «Vittoria e bella prestazione, avanti così» (Di domenica 28 agosto 2022) Le parole del capitano del Milan, Davide Calabria, sui suoi profili social: «Continuiamo così e prepariamoci per la prossima gara» Davide Calabria ha commentato la Vittoria contro il Bologna di ieri sera. Di seguito le parole del capitano del Milan sul suo profilo di Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Calabria (@davideCalabria2) «Ripartiamo con una Vittoria e una bella prestazione. Continuiamo così e prepariamoci per la prossima gara, forza Milan». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Le parole del capitano del, Davide, sui suoi profili social: «Continuiamoe prepariamoci per la prossima gara» Davideha commentato lacontro il Bologna di ieri sera. Di seguito le parole del capitano delsul suo profilo di Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide(@davide2) «Ripartiamo con unae una. Continuiamoe prepariamoci per la prossima gara, forza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

