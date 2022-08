Milan-Bologna, si torna alla vittoria. Calciomercato, arriva Thiaw (Di domenica 28 agosto 2022) Il Milan batte il Bologna 2-0 con Rafael Leão e Olivier Giroud. Intanto, sul mercato, si registra l'acquisto di Malick Thiaw dallo Schalke 04 Leggi su pianetamilan (Di domenica 28 agosto 2022) Ilbatte il2-0 con Rafael Leão e Olivier Giroud. Intanto, sul mercato, si registra l'acquisto di Malickdallo Schalke 04

acmilan : ?? A win coloured by several debuts, read the match report of #MilanBologna ?? - AntoVitiello : ??Prima da titolare, primo assist, primi lampi di Charles #DeKetelaere a #SanSiro. Bravo #Leao a ritrovare gol e gio… - AntoVitiello : Milan-Bologna Spettatori 70.430 Incasso 1.768.341,00 € #MilanBologna #SanSiro - sportli26181512 : Super gol e record per Giroud: toccate le 300 reti in carriera: Con il gol di ieri sera contro il Bologna (e che go… - Quintomioo : RT @mmajernamarco: Minuto 51 di Milan-Bologna Dominguez interviene così su Kalulu ma va tutto bene perché il Milan vince,dopo Hateboor siam… -