Milan-Bologna, le pagelle di CM: Leao torna super, che esordio di De Ketelaere | Primapagina (Di domenica 28 agosto 2022) 2022-08-27 23:20:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Milan-Bologna 2-0 MilanMaignan 6: trascorrere una serata tutto sommato tranquilla, attento solo a sventare un tocco maldestro di Tonali. Calabria 6,5: vince il duello tutto gas con Cambiaso. Kalulu 7: esalta il pubblico di San Siro con un coast to coast che per poco non tramutava nel gol del raddoppio. Gioca sempre d’anticipo e non sbaglia mai, un fattore determinante per la squadra. Tomori 6,5: guida la difesa con il carisma del leader. Bravo e attento nel tenere la linea sempre alta costringendo il Bologna a usare poco la soluzione palla lunga alle spalle del difensore. ( dal 37’ st Gabbia s.v) Theo Hernandez 6,5: dalle sue parti il Bologna non riesce mai a rendersi pericoloso. ... Leggi su justcalcio (Di domenica 28 agosto 2022) 2022-08-27 23:20:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:2-0Maignan 6: trascorrere una serata tutto sommato tranquilla, attento solo a sventare un tocco maldestro di Tonali. Calabria 6,5: vince il duello tutto gas con Cambiaso. Kalulu 7: esalta il pubblico di San Siro con un coast to coast che per poco non tramutava nel gol del raddoppio. Gioca sempre d’anticipo e non sbaglia mai, un fattore determinante per la squadra. Tomori 6,5: guida la difesa con il carisma del leader. Bravo e attento nel tenere la linea sempre alta costringendo ila usare poco la soluzione palla lunga alle spalle del difensore. ( dal 37’ st Gabbia s.v) Theo Hernandez 6,5: dalle sue parti ilnon riesce mai a rendersi pericoloso. ...

acmilan : ?? A win coloured by several debuts, read the match report of #MilanBologna ?? - AntoVitiello : ??Prima da titolare, primo assist, primi lampi di Charles #DeKetelaere a #SanSiro. Bravo #Leao a ritrovare gol e gio… - AntoVitiello : Milan-Bologna Spettatori 70.430 Incasso 1.768.341,00 € #MilanBologna #SanSiro - BluCyber_ : RT @AntoVitiello: ??Prima da titolare, primo assist, primi lampi di Charles #DeKetelaere a #SanSiro. Bravo #Leao a ritrovare gol e giocate v… - grafuio : RT @OnanaSessuale: Applauso ironico di #Leao all’arbitro, Manca un rosso al portoghese. #Milan #Bologna -