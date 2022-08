Migranti, Meloni: “Blocco navale subito, 25 settembre si volta pagina” (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il Blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l’Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia”. Lo scrive su Instagram la leader di Fdi, Giorgia Meloni. Replica il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: “Giorgia Meloni sul tema delle migrazioni racconta frottole. Il Blocco navale è impossibile da attuare”. “In un fantomatico Blocco ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l’Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento dire. Avverrà il 25se gli italiani ci daranno fiducia”. Lo scrive su Instagram la leader di Fdi, Giorgia. Replica il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: “Giorgiasul tema delle migrazioni racconta frottole. Ilè impossibile da attuare”. “In un fantomatico...

