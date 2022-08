Migranti | ancora sbarchi | in 1 500 nell' hotspot di Lampedusa Meloni | «Blocco navale subito | dal 25 9 si volta pagina»

Giusepp17413380 : RT @Libero_official: In questa campagna elettorale il Pd ha accusato gli avversari di essere nostalgici, di appoggiare Putin, di discrimina… - galluzzilucio : 1/PRIMA I CANI ITALIANI Da una parte il fascio cinghialone che per grattare ancora voti dal fondo della lurida fogn… - MarlyKohime : @MediasetTgcom24 Ancora con sto cazzi di migranti .Ma altre proposte in programma? - alexporcobio : @Agenzia_Ansa Ancora li chiamate migranti... - dimaio_laltro : RT @fladig: Le preoccupanti notizie che arrivano dalla Libia confermano che il dibattito sui flussi migratori non dovrebbe vertere sui nume… -

... il saldo migratorio "aumenta la forza lavoro, anche perché la maggior parte deistranieri ... Andandopiù indietro la situazione non migliora: i NEET in Italia erano al 20% nel primo ...... che fino a metà settimana ospitava 340, un numero in linea con i limiti di capienza dell'hotspot, che è di 350. Poi la situazione è precipitatauna volta, come è accaduto in più ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Porsi la domanda sulla rilevanza della cattolicità italiana, in tempi di campagna elettorale e di secolarizzazione galoppante, è molto coraggioso.