Migranti, a Lampedusa hotspot stracolmo | Meloni: "Un blocco navale per fermare gli arrivi" (Di domenica 28 agosto 2022) commenta Sono 1.589 i Migranti presenti nell'hotspot di Lampedusa, che potrebbe ospitare al massimo 350 persone. Fino a giovedì, quando gli approdi erano fermi per il mare mosso e il forte vento, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 28 agosto 2022) commenta Sono 1.589 ipresenti nell'di, che potrebbe ospitare al massimo 350 persone. Fino a giovedì, quando gli approdi erano fermi per il mare mosso e il forte vento, ...

Agenzia_Ansa : Non si fermano gli sbarchi di migranti. A Lampedusa, gli ospiti dell'hotspot sono 1.517, a fronte di una capienza d… - Agenzia_Ansa : Sono 200, con 11 diversi barconi, i migranti sbarcati in meno di un'ora a Lampedusa #ANSA - MediasetTgcom24 : Migranti, mai così tanti sbarchi a Lampedusa: hotspot stracolmo #migranti #Lampedusa - DiDimiero : RT @GiancarloDeRisi: Battuto ogni record: 2000 #migranti in un giorno, 11 #sbarchi in una sola ora Frantumato il precedente #record di 36 s… - giannisassari08 : RT @Noiconsalvini: SBARCHI FUORI CONTROLLO: MILLE MIGRANTI A LAMPEDUSA IN 24 ORE. DA PANTELLERIA ALLA PUGLIA, ASSEDIO CONTINUO #25settembre… -