Mi telefona a due giri dalla fine | sento che piange | Montezemolo | quello che non ha mai detto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 agosto 2022) Luca Cordero disi racconta e lo fa in una intervista al Corriere in cui spiega alcuni aneddoti che hanno riguardato due grandi della storia dell'automobilismo italiano, Enzo Ferrari e Gianni Agnelli.ricorda l'emozione di Ferrari quando Lauda vinse il Mondiale a Monza, il 7 settembre 1975: "Clay Regazzoni vince il Gran Premio d'Italia, e Lauda è campione del mondo. Telefono a Enzo Ferrari, e intuisco che è commosso. Non l'avevo mai sentitore". Idem per l'Avvocato Agnelli: "8 ottobre 2000. Michael Schumacher sta per conquistare il titolo dopo ventun anni. L'Avvocato miquando mancano duealla: 'È fatta, grazie, grazie...'. Io sono superstizioso, e gli dico: 'Avvocato, aspettiamo.... Mache lui, come ...