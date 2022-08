Meteo campania: oggi occhio a Caserta! (Di domenica 28 agosto 2022) Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Caserta e non solo? Inziamo subito! Napoli Il Meteo per Napoli prevede una pioggia debole con un'umidità del 60% e una temperatura media di 27.93°C. La temperatura minima è di 23.09°C mentre la massima raggiunge i 28.29°C. La velocità del vento è moderata, pari a 4.2km/h, e la percentuale di nuvolosità è alta, circa il 18%. Il Meteo di oggi suggerisce di dedicarsi all'intrattenimento e al tempo libero, approfittando della pioggia che tenderà a diminuire nel corso della giornata. Avellino Il clima a Avellino è prevalentemente temperato umido. La media delle temperature annuali è di circa 20° C, mentre la precipitazione media annua si aggira intorno ai ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 28 agosto 2022) Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Curiosi di scoprire qual è il tempoa Caserta e non solo? Inziamo subito! Napoli Ilper Napoli prevede una pia debole con un'umidità del 60% e una temperatura media di 27.93°C. La temperatura minima è di 23.09°C mentre la massima raggiunge i 28.29°C. La velocità del vento è moderata, pari a 4.2km/h, e la percentuale di nuvolosità è alta, circa il 18%. Ildisuggerisce di dedicarsi all'intrattenimento e al tempo libero, approfittando della pia che tenderà a diminuire nel corso della giornata. Avellino Il clima a Avellino è prevalentemente temperato umido. La media delle temperature annuali è di circa 20° C, mentre la precipitazione media annua si aggira intorno ai ...

