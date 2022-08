MERCATO MILAN E TOP NEWS – Thiaw a Linate, Lukaku salta il derby? (Di domenica 28 agosto 2022) Le ultime di MERCATO e le Top NEWS di oggi sul MILAN. Malick Thiaw sbarca a Linate, Romelu Lukaku salta il derby per infortunio? Leggi su pianetamilan (Di domenica 28 agosto 2022) Le ultime die le Topdi oggi sul. Malicksbarca a, Romeluilper infortunio?

FBiasin : Del nuovo difensore del #Milan, Malick #Thiaw, non so una mazza, ma i parametri - 21 anni, costo e ingaggio contenu… - PietroMazzara : C’è Joao #Gomes del #Flamengo nella lista dei centrocampisti che il #Milan sta valutando seriamente per gli ultimi… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, è fatta per Malick Thiaw dallo Schalke 04 Il difensore sarà in Italia domani, lunedì la fi… - sportli26181512 : Milan: #Thiaw è atterrato, domani le visite mediche: Il difensore centrale tedesco arriva dallo Schalke 04, si tras… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Milan: Thiaw è arrivato a Milano, lunedì le visite mediche -