Meloni-Salvini, è già scontro per il potere? Le richieste (Di domenica 28 agosto 2022) Manca ormai poco meno di un mese al 25 settembre, la data cerchiata in rosso dai partiti in vista del ritorno alle urne per il voto che permetterà di conoscere il volto del nuovo Governo. Da una parte c’è il centrosinistra, al momento dato dietro nei sondaggi, dall’altro il centrodestra del trio Meloni-Salvini-Berlusconi che hanno raggiunto l’accordo per il nome del nuovo premier dopo l’esito della tornata elettorale. Ma anche se c’è una parola data, ancor prima dei risultati c’è chi vuole mettere le cose in chiaro come Giorgia Meloni e chi, come Matteo Salvini, non vuole sbilanciarsi nel cantare vittoria o addirittura arrendersi alla corsa per la massima poltrona di Palazzo Chigi. Lo scontro per il potere sembra essere iniziato e il mese che porta al voto sarà di certo ... Leggi su quifinanza (Di domenica 28 agosto 2022) Manca ormai poco meno di un mese al 25 settembre, la data cerchiata in rosso dai partiti in vista del ritorno alle urne per il voto che permetterà di conoscere il volto del nuovo Governo. Da una parte c’è il centrosinistra, al momento dato dietro nei sondaggi, dall’altro il centrodestra del trio-Berlusconi che hanno raggiunto l’accordo per il nome del nuovo premier dopo l’esito della tornata elettorale. Ma anche se c’è una parola data, ancor prima dei risultati c’è chi vuole mettere le cose in chiaro come Giorgiae chi, come Matteo, non vuole sbilanciarsi nel cantare vittoria o addirittura arrendersi alla corsa per la massima poltrona di Palazzo Chigi. Loper ilsembra essere iniziato e il mese che porta al voto sarà di certo ...

ZanAlessandro : Il Presidente Serbo Vucic, di ultradestra e alleato di Putin, ha appena cancellato l’#EuroPride previsto a Belgrado… - TizianaFerrario : in piena emergenza gas e in piena campagna elettorale il governo #Draghi,in carica solo x affari correnti,deve pren… - chiaragribaudo : “Troppe laureate”. In due parole l'aria che tira in Ungheria, paese che la destra italiana sceglie come modello. Or… - profluigimarino : RT @OrioliPaolo: Mattarella ha ricevuto da Salvini la prenotazione per il Ministero dell'Interno, dalla Meloni l'ultimatum per il posto da… - ddgiusto : RT @lorenzodalai: Chi in politica ha voluto la dipendenza dal gas russo, ha osteggiato gasdotti e rigassificatori, ha sostenuto #PutinWarCr… -