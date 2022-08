Meloni pronta a volare a Londra, così rassicurerà gli investitori (Di domenica 28 agosto 2022) I colossi finanziari e le banche d'investimento della City londinese vogliono vederci chiaro. E capire cosa succederà all'Italia dopo quella che si annuncia come la grande vittoria alle elezioni del centrodestra del prossimo 25 settembre. Parliamo di Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Eliot, Fidelity, Blackrock e Bridgewater, solo per citarne alcuni. La City, insomma, vuole capire quali sono i progetti e le intenzioni di quella che i pronostici danno come prossimo inquilino di Palazzo Chigi: Giorgia Meloni. Come rivelato da un articolo pubblicato da La Stampa, la leader di Fratelli d'Italia starebbe organizzando proprio un viaggio a Londra per incontrare i vertici della City e rassicurarli sul futuro del nostro Paese. A rivelarlo a La Stampa è un dirigente di Fratelli d'Italia che preferisce rimanere nell'anonimato. Secondo il ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) I colossi finanziari e le banche d'investimento della City londinese vogliono vederci chiaro. E capire cosa succederà all'Italia dopo quella che si annuncia come la grande vittoria alle elezioni del centrodestra del prossimo 25 settembre. Parliamo di Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Eliot, Fidelity, Blackrock e Bridgewater, solo per citarne alcuni. La City, insomma, vuole capire quali sono i progetti e le intenzioni di quella che i pronostici danno come prossimo inquilino di Palazzo Chigi: Giorgia. Come rivelato da un articolo pubblicato da La Stampa, la leader di Fratelli d'Italia starebbe organizzando proprio un viaggio aper incontrare i vertici della City e rassicurarli sul futuro del nostro Paese. A rivelarlo a La Stampa è un dirigente di Fratelli d'Italia che preferisce rimanere nell'anonimato. Secondo il ...

