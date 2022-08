Meloni: "Contro gli sbarchi blocco navale con una missione Ue". Strapieno l'hotspot di Lampedusa (Di domenica 28 agosto 2022) AGI - "Uno Stato serio Controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane". Lo scrive su Instagram Giorgia Meloni. "Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l'Italia e alla tragedia delle morti in mare. E' giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia", aggiunge Meloni. E' Strapieno l'hotspot di Lampedusa. Altri sette sbarchi nelle scorse ore sull'isola dove sono approdati 191 migranti. Pure la Ong Nadir ha portato sull'isola 50 persone dopo l'autorizzazione ad attraccare al ... Leggi su agi (Di domenica 28 agosto 2022) AGI - "Uno Stato seriolla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il: unaeuropea in accordo con le autorità nordafricane". Lo scrive su Instagram Giorgia. "Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l'Italia e alla tragedia delle morti in mare. E' giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia", aggiunge. E'l'di. Altri settenelle scorse ore sull'isola dove sono approdati 191 migranti. Pure la Ong Nadir ha portato sull'isola 50 persone dopo l'autorizzazione ad attraccare al ...

