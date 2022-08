Maurizio Lupi | «Il Centro? Non è uno solo Assurdo che il Terzo polo tifi per l?ingovernabilità»

(Di domenica 28 agosto 2022) Moderato, sì, ma di tregue non vuole sentir parlare., capo politico di ?Noi moderati?, la gamba centrista deldestra, ha ricette per la crisi, e per il...

lucabattis : RT @coraggio_italia: ?? Domani dalle ore 15:00 il nostro Presidente @LuigiBrugnaro sarà ospite di @Mezzorainpiu su @RaiTre con @Maurizio_Lup… - SemenzatoMarti : RT @coraggio_italia: ?? Domani dalle ore 15:00 il nostro Presidente @LuigiBrugnaro sarà ospite di @Mezzorainpiu su @RaiTre con @Maurizio_Lup… - MauroCapozza : RT @erretti42: 5) Saverio Romano candidato con Maurizio Lupi è accusato a Roma di traffico di influenze illecite perché grazie alle sue con… - CeresaRaffaele : @coraggio_italia @LuigiBrugnaro @Mezzorainpiu @RaiTre @Maurizio_Lupi @L_Cesa @GiovanniToti ci vorrebbe una giornata… - coraggio_italia : ?? Domani dalle ore 15:00 il nostro Presidente @LuigiBrugnaro sarà ospite di @Mezzorainpiu su @RaiTre con… -

Oggi,leader di Noi Moderati, ha voluto che fosse lui a guidare il gruppo politico che porta il suo nome in emilia Romagna, per via della sua esperienza maturata nel mondo dell' ......COSENTINO EMANUELE (FINALE) RENDA LEONARDO (FINALE) CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)... A.) ALBERTI(TAGGIA) MICELI ARMANDOModerato, sì, ma di tregue non vuole sentir parlare. Maurizio Lupi, capo politico di “Noi moderati”, la gamba centrista del centrodestra, ha ricette per la crisi, e per ...Verso il voto del 25 settembre. Per dare battaglia alla storica corazzata dellla sinistra in Emilia Romagna la destra ha scelto e ha mandato a Bologna uno dei “mastini” della vecchia DC calabrese, l’o ...