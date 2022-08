Mathias Pogba: «rivelazioni esplosive su Paul e Rafaela Pimenta». La replica: «È un tentativo di estorsione» (Di domenica 28 agosto 2022) Paul Pogba attende di recuperare dall’infortunio al menisco che lo tiene fuori dai piani di Massimiliano Allegri per la sua Juventus. Ma intanto il francese finisce nella bufera. Ieri sera suo fratello Mathias ha annunciato, su Instagram, rivelazioni clamorose su Paul e sulla sua nuova agente, Rafaele Pimenta, subentrata a Mino Raiola. “Il pubblico francese, inglese, italiano e spagnolo, in altre parole il mondo intero, così come i tifosi di mio fratello, e ancor di più la Francia e la Juventus, i compagni di squadra di mio fratello e i suoi sponsor meritano sapere certe cose. Per decidere in modo consapevole se merita l’ammirazione, il rispetto e l’amore del pubblico. Se merita il suo posto nella Francia e l’onore di giocare in Coppa del Mondo. Se merita di essere un titolare alla ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022)attende di recuperare dall’infortunio al menisco che lo tiene fuori dai piani di Massimiliano Allegri per la sua Juventus. Ma intanto il francese finisce nella bufera. Ieri sera suo fratelloha annunciato, su Instagram,clamorose sue sulla sua nuova agente, Rafaele, subentrata a Mino Raiola. “Il pubblico francese, inglese, italiano e spagnolo, in altre parole il mondo intero, così come i tifosi di mio fratello, e ancor di più la Francia e la Juventus, i compagni di squadra di mio fratello e i suoi sponsor meritano sapere certe cose. Per decidere in modo consapevole se merita l’ammirazione, il rispetto e l’amore del pubblico. Se merita il suo posto nella Francia e l’onore di giocare in Coppa del Mondo. Se merita di essere un titolare alla ...

