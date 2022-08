Mathias Pogba: 'Rivelazioni esplosive su Paul e l'avvocato Pimenta, i tifosi devono sapere'. La dura replica: 'Minacce ed estorsioni, indagine aperta' (Di domenica 28 agosto 2022) Terremoto in casa Pogba. In attesa del suo pieno recupero dall'infortunio al menisco esterno accusato durante la tournée negli Stati... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) Terremoto in casa. In attesa del suo pieno recupero dall'infortunio al menisco esterno accusatonte la tournée negli Stati...

FiloBarige993 : RT @MatthijsPog: ???? I rappresentanti di Paul Pogba: 'Le dichiarazioni di Mathias Pogba sui social media purtroppo non sono una sorpresa. So… - junews24com : Pogba, gli avvocati: «Minacce e tentativi di estorsione contro Paul» - - senisregna : RT @MatthijsPog: ???? I rappresentanti di Paul Pogba: 'Le dichiarazioni di Mathias Pogba sui social media purtroppo non sono una sorpresa. So… - MatteoGufi3 : RT @MatthijsPog: ???? I rappresentanti di Paul Pogba: 'Le dichiarazioni di Mathias Pogba sui social media purtroppo non sono una sorpresa. So… - M4ck77 : Mathias pogba è riuscito a essere un fratello peggiore di Itachi -