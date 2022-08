Mathias Pogba accusa il fratello Paulo: "Il mondo intero deve sapere...". Replica dei legali del centrocampista della Juventus (VIDEO) (Di domenica 28 agosto 2022) Mathias Pogba ha pubblicato su Instagram un VIDEO in cui dichiara di avere informazioni esplosive da rivelare sul fratello Paul, sulla sua agente Rafaela Pimenta e su Kylian Mbappé. Nel VIDEO in... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 28 agosto 2022)ha pubblicato su Instagram unin cui dichiara di avere informazioni esplosive da rivelare sulPaul, sulla sua agente Rafaela Pimenta e su Kylian Mbappé. Nelin...

fanpage : In un inquietante video apparso in quattro lingue differenti sui propri account social, Mathias Pogba ha rivelato d… - tweetjuve_ : ??Coas intorno a #Pogba, il fratello #Mathias ha fatto delle dichiarazioni denigratorie verso il fratello ed inoltre… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Bufera in casa Pogba: Mathias annuncia rivelazioni choc sul fratello, Paul lo ho già denunciato per estorsione https:/… - Pall_Gonfiato : Mathias #Pogna in un video annuncia di rilasciare importanti rivelazioni sul fratello Paulo Pogba (VIDEO) - francesca22710 : RT @MatthijsPog: ???? I rappresentanti di Paul Pogba: 'Le dichiarazioni di Mathias Pogba sui social media purtroppo non sono una sorpresa. So… -