Mastrangelo (Lega): «Più soldi allo sport, tagliamo la sanità». È bufera (Di domenica 28 agosto 2022) La proposta dell’ex pallavolista e capo dipartimento dello sport della Lega scatena le critiche del centrosinistra. Mauro Berruto del Pd, suo ex Ct, replica: «Sono allibito». Leggi su corriere (Di domenica 28 agosto 2022) La proposta dell’ex pallavolista e capo dipartimento dellodellascatena le critiche del centrosinistra. Mauro Berruto del Pd, suo ex Ct, replica: «Sono allibito».

fattoquotidiano : Luigi Mastrangelo: “Investire di più sullo sport togliendo fondi alla sanità”. La proposta dell’ex pallavolista can… - repubblica : Mastrangelo, in campo con Lega: 'Investire nello sport, togliendo qualcosa alla sanita'' - ClaudiaCurti5 : RT @confundustria: Mastrangelo in campo con Lega: 'Investire nello sport, togliendo qualcosa alla sanità' Se non sono imbecilli non li vog… - BignamiBignami : RT @confundustria: Mastrangelo in campo con Lega: 'Investire nello sport, togliendo qualcosa alla sanità' Se non sono imbecilli non li vog… - _la_pizia : RT @Yon_Yonson71: #Mastrangelo, ex pallavolista candidato con la #Lega, propone di investire sullo sport togliendo fondi alla sanità. Ora,… -