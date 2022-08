Mara Sattei, il selfie allo specchio fa impazzire tutti | Bellissima (Di domenica 28 agosto 2022) Mara Sattei ha lasciato tutti a bocca aperta con una foto a dir poco sensazionale: avete visto il selfie che si è scattata? Guardate con attenzione. La giovane artista questa volta ha stupito tutti. Incredibile la foto che è spuntata dal web, avete visto come si è mostrata proprio qui? Quello di Mara Sattei è L'articolo Mara Sattei, il selfie allo specchio fa impazzire tutti Bellissima chemusica.it. Leggi su chemusica (Di domenica 28 agosto 2022)ha lasciatoa bocca aperta con una foto a dir poco sensazionale: avete visto ilche si è scattata? Guardate con attenzione. La giovane artista questa volta ha stupito. Incredibile la foto che è spuntata dal web, avete visto come si è mostrata proprio qui? Quello diè L'articolo, ilfachemusica.it.

RSD_studiodelta : N°?? Fedez Tananai Mara Sattei - La dolce vita #Richieste #RadioStudioDelta - UnDueTreContest : #MusicSummer2022 - Finale Codice 2?0? ?? Fedez feat. Tananai e Mara Sattei - La dolce vita ??? D. Simonetta, F. Luci… - tsunamidieci : 3 - fede, mara sattei, tananai l'ho criticata anch'io all'inizio ma poi mi ha preso tantissimo.....sono cose che… - _princesadoida_ : @notteribelle a me dispiace solo per mara sattei, per il resto..... - fabriziomico : RT @fabriziomico: #MusicSummer2022 - Finale Codice 2?0? ?? Fedez feat. Tananai e Mara Sattei - La dolce vita ??? D. Simonetta, F. Lucia, A.… -