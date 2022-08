Manila Nazzaro | nuovi giorni speciali in compagnia di Lorenzo | la meta FOTO

Leggi su 361magazine

(Di domenica 28 agosto 2022)raggiunge una nuovacon il suo: ecco cosa è sbarcata l’ex gieffina perspecialisi è goduta questa estate con la sua famiglia nel Salento. L’ex gieffina ha trascorso deiindei suoi due figli ed il compagnoAmoroso. L’amatapochifa è tornata a Roma per riprendere l’appuntamento settimanale in radio come speaker radiofonica su RTL102.5. L’ex gieffina inoltre ha già ripreso anche gli innumerevoli appuntamenti di lavoro in giro per l’Italia. Pochifa lasi trovava in Calabria per una speciale serata dedicata all’arte con ...